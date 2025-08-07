Fethiye’de dehşet anları: İngiliz turiste çarpıp üzerinden geçmeye çalıştı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma’ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü Ö.K. (52), çarpmanın ardından yerde yatan kadının üzerinden geçmeye çalıştı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
ÜZERİNDEN GEÇİP KAÇMAK İSTEDİ
Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle Palma ezilmekten kurtulurken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.K. (52) yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Ö.K., yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya başladı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesi sonucu Palma ezilmekten kurtuldu. Sürücü geri manevra yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Palma'nın tedavisi sürerken, Ö.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.