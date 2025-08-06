Tekirdağ’da otomobil su kanalında asılı kaldı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 05:46

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Kaza, Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, kanal boyu mevkiinde meydana geldi. 75 yaşındaki M.A.K. yönetimindeki 16 AAT 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu su kanalının kenarında asılı kaldı. Araçta yolcu olarak bulunan T.Ç. isimli kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı T.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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