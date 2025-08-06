Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Tır devrildi 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası devrilen tır ve hasar gören araçlar nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 05:49

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Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AIA 156 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan 41 ALN 042 ve 63 AJS 028 plakalı iki araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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