Eyüpsultan’da gece yarısı kaza: 1’i ağır 2 yaralı sürücü kaçtı

İstanbul Eyüpsultan’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 05:33

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Kaza, saat 01.15 sıralarında Kemerburgaz-Göktürk yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. 43 ADF 681 plakalı otomobil ile 34 UHY 61 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerleri aşarak yoldan çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan kazaya karışan otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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