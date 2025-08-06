İstanbul'da büyük vurgun: Çalışanları izne çıkartıp fabrikayı sattılar!

Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:20

Bahçelievler'de ayakkabı fabrikasının sahibi olan 2 kardeş, yaklaşık 30 çalışanını izne çıkardı. İddiaya göre, fabrikayı Bulgaristan uyruklu bir kadına satan kardeşler, fabrikayı boşaltarak ortadan kayboldu. İcra kurulu kararıyla kapatılan fabrikanın çalışanı Osman Bögüş , " 3 aydır para alamıyoruz. Buranın sahipleri iki kardeş. Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz. Yaklaşık 25-30 kişilik bir çalışan kadrosu vardı, hepsi mağdur " dedi.

2 kardeş çalışanları izne çıkartıp fabrikayı sattılar (DHA)

Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, 3 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ayakkabı fabrikasının sahibi Mehmet Gündoğdu ile Hüseyin Gündoğdu, yaklaşık 30 çalışanını geçtiğimiz ay izne çıkardı. Bir süre iş yerinden haber alamayan çalışanlar, durumdan şüphelenerek iş yerine geldi. 1 Ağustos Cuma günü, fabrikanın kapalı olduğunu gören işçiler, ihbarda bulundu. Dün İcra Kurulu Memurlarıyla fabrikaya gelen işçiler, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girdi. Fabrikanın Bulgaristan uyruklu bir kadına satıldığını öğrenen çalışanlar, hayrete düştü. Fabrikanın tamamen boşaltıldığını gören çalışanlar, savcılığa giderek patron 2 kardeş hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 3 aydır ödeme alamadıklarını söyleyen işçiler, iş bulmakta zorluk çektiklerini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Çalışanlar geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar (DHA)

"BİZİ İZNE ÇIKARMALARININ ASIL SEBEBİ PLANLARINI HAYATA GEÇİRMEKMİŞ"

11 aydır fabrikada tasarımcı olarak çalıştığını belirten Osman Bögüş, "11 Temmuz Cuma günü bizi iki haftalığına izne çıkardılar. Sonra bu süreyi bir hafta daha uzattılar. Bu süre zarfında Bulgaristan'da bir kadına noterde fabrikanın satışını yapmışlar. Bütün haklarını, alacaklarını vereceklerini kağıt üzerinde kadına devretmişler. Biz şüphelendiğimiz anda araştırmaya başladık. Fabrikaya geldiğimiz zaman fabrikanın kapalı olduğunu gördük. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 3 aydır para alamıyoruz. Mağduruz, iş bulamıyoruz. Buranın sahipleri Mehmet Gündoğdu ile Hüseyin Gündoğdu; iki kardeş bunlar. Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz. Yaklaşık 25-30 kişilik bir çalışan kadrosu vardı, hepsi mağdur. Planlarını gerçekleştirmek için bizi izne çıkardılar. Bir süre zarfında da kaçmışlar. Dün iş yerine bakmaya geldik. İcra kurulundan da memurlar geldi. Kapıları açtılar, içeri girdik. İçerisi bomboş; makineleri, malzemeleri, her şeyi taşımışlar. İş yeri icra kurulunun kararıyla kapatıldı" dedi.