Yaşam

Kayseri'de kaza: 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Kayseri'de kaza: 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Argıncık Mahallesi 6309 Cadde'de, Y.D'nin park etmeye çalıştığı 38 LU 101 plakalı hafif ticari araç, 1,5 yaşındaki Umay Y'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan, sürücünün, ölen kız çocuğunun uzaktan akrabası olduğu öğrenildi.

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