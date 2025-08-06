Boşanma isteği sonu oldu! Saliha Akkaş vahşice katledildi

Saliha Akkaş'ı vahşice katleden Salih Akkaş

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETMİŞ

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve iki çocuklarından birinin annesiyle, diğerinin ise babasıyla kaldığı öğrenildi. Katil zanlısı Salih Akkaş hakkında "eşe karşı tehdit ve hakaret" ile "uzaklaştırma kararına uymama" suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı.