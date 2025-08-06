Düğünde kan aktı! Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı

Adıyaman’da bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan yangın düğünü kana buladı. Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 01:45

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Adıyaman'da bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede bulunan bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet El Hasan isimle yabancı uyruklu şahıs, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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