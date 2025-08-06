Datça'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:37

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İskele Mahallesi Panorama Tepesi'ndeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği gönüllüleri sevk edildi.



Yangın 2 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.



Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması yapıldı.

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