Yaylabağı’nda gölete giren iki çocuk boğularak yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, serinlemek amacıyla gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Edinilen bilgilere göre, Yaylabağı beldesinde yaşayan A.A.K. ve M.E.Ö. adlı iki çocuk, öğle saatlerinde serinlemek için gölete girdi. Göletin bataklık olan bölümüne girdikleri değerlendirilen çocuklar, kısa süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık arama çalışması sonucu iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Yapılan ilk incelemenin ardından çocukların cenazeleri, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.