Yaylabağı’nda gölete giren iki çocuk boğularak yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 05.08.2025 01:54

Edinilen bilgilere göre, Yaylabağı beldesinde yaşayan A.A.K. ve M.E.Ö. adlı iki çocuk, öğle saatlerinde serinlemek için gölete girdi. Göletin bataklık olan bölümüne girdikleri değerlendirilen çocuklar, kısa süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.