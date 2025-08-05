Kayseri'de korkunç kavga! Eşyanın yerini değiştirdiği bahanesiyle kardeşini bıçakladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde abla, iddiaya göre kardeşi S.K'nın dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği gerekçesiyle kavga etti ve kardeşini kolundan bıçakladı. İhbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı kardeş hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 05:51

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Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2219. Sokak'ta iddiaya göre E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyanın yerini değiştirme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda abla E.K., bıçakla kardeşi S.K.'yı kolundan yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan S.K.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından E.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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