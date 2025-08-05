Trafik kazası yeni evli çiftleri birbirinden ayırdı

Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletteki Hüseyin Öz (41) yaralanırken, 3 ay önce evlendiği eşi İlknur Öz (34) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:57

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Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sitesi kavşağında saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada; Hüseyin Öz yönetimindeki 15 AD 176 plakalı motosiklet ile H.C.G. (21) yönetimindeki 20 AIG 917 kamyonet çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz'ün yaralandığı kazada eşi İlknur Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Hüseyin Öz'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlknur Öz'ün cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Kamyonet sürücüsü H.C.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin Öz ve İlknur Öz'ün 5 Mayıs'ta evlendiği öğrenildi. Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonet ve motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması, motosikletteki çiftin yola savrulması yer aldı.

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