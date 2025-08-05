Otoyol gişelerine çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesi Anadolu Otoyolu'ndaki gişelere çarpıp devrilen tankerin sürücüsü Reşit A. yaralandı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:56

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede gişelerinde meydana geldi. Karadeniz bağlantı yolu istikametine seyir halinde olan Reşit A. idaresindeki 34 BJH 095 plakalı boş tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelere çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Reşit A., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.