Tarihi binada çıkan yangın paniğe yol açtı

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:59

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi'nde 2 katlı tarihi binada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.