Yaşam

Tarihi binada çıkan yangın paniğe yol açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 katlı tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Tarihi binada çıkan yangın paniğe yol açtı

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi'nde 2 katlı tarihi binada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Tarihi binada çıkan yangın paniğe yol açtı (İHA)Tarihi binada çıkan yangın paniğe yol açtı (İHA)

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatılırken, çıkan yangın sonrası tarihi bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN