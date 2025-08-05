Hakkari’de kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Hakkari’de kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:02

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Alınan bilgilere göre kaza, Durankaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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