Yaşam

Sakarya'daki yanan ormanda ceset bulundu! 9 gündür kayıpmış

20 Temmuz’da Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemelerde, ormanlık alanda bir erkek cesedine ulaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Sakarya'daki yanan ormanda ceset bulundu! 9 gündür kayıpmış

Sakarya'da yaklaşık 2 hafta önce başlayan ve Bilecik'e kadar yayılan ancak büyük mücadeleler sonucu söndürüldü. Yangının ulaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında, yangından zarar gören ormanda bir erkek cesedi bulundu.

Sakarya'da yanan ormanda erkek cesedi bulundu (DHA)Sakarya'da yanan ormanda erkek cesedi bulundu (DHA)

Yanmış olan ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Yetkililer, cesedin kimliğini yapılan DNA testi ve otopsi sonucuna göre açıkladı.

Sakarya'da yanan ormanda erkek cesedi bulundu (DHA)Sakarya'da yanan ormanda erkek cesedi bulundu (DHA)

KİMLİĞİ BELLİ OLDU; 9 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü mevkisinde bulunan cesedin 9 gündür kayıp olan Musa Gümüş'e ait olduğu belirlendi. Gümüş'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Sakarya'da yanan ormanda erkek cesedi bulundu (DHA)Sakarya'da yanan ormanda erkek cesedi bulundu (DHA)

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.