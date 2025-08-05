Ağustos ayı dolunayı ne zaman, hangi tarihte? Kova dolunayının etkileri neler?

Dolunay, Ay'ın Dünya'ya tamamen aydınlanmış yüzünü dönmesiyle ortaya çıkan evredir. Yaklaşık her 29,5 günde bir tekrarlanan bu doğa olayı, Ay'ın yörüngesindeki tamamlayıcı hareketi simgeler. Bu dönemde Ay, Güneş'in tam karşısında yer alır ve gökyüzünde en parlak halini alır.
Astrolojide Dolunay, duyguların yoğunlaştığı, farkındalıkların yükseldiği zamanlar olarak görülür. Uyku düzeninden enerji seviyelerine kadar çeşitli alanlarda etkileri olabileceği düşünülürken, bilim dünyasında bu etkilerin kesinliği henüz kanıtlanmamıştır.
DOLUNAYIN ETKİLERİ: DOĞADAN PSİKOLOJİYE UZANAN BİR ETKİ ALANI
Doğadaki Değişim: Dolunay zamanlarında denizlerde gelgitler en güçlü seviyeye ulaşır. Med-cezir olayları bu dönemde en belirgindir.
İnsan Davranışları: Bazı araştırmalar, Dolunay dönemlerinde insanların uyku düzeninde bozulmalar, artan kaygı ve stres durumları yaşayabileceğini öne sürer. Ancak bu alandaki bilimsel veriler henüz net değildir.
Hayvanlar ve Doğa: Doğada bazı hayvanların davranışlarında Dolunay zamanlarında değişimler gözlemlenmiştir. Bu da doğa ile insan arasındaki gizemli bağın işaretlerinden biri olabilir.
2025 Yılı Dolunay Takvimi
Gökyüzündeki bu büyüleyici doğa olayını yıl boyunca farklı tarihlerde izlemek mümkün. İşte 2025 yılında gerçekleşecek Dolunaylar:
📌14 Ocak
📌12 Şubat
📌14 Mart
📌13 Nisan
📌12 Mayıs