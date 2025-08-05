Ağustos ayı dolunayı ne zaman, hangi tarihte? Kova dolunayının etkileri neler?

Dolunay, Ay'ın Dünya'ya tamamen aydınlanmış yüzünü dönmesiyle ortaya çıkan evredir. Yaklaşık her 29,5 günde bir tekrarlanan bu doğa olayı, Ay'ın yörüngesindeki tamamlayıcı hareketi simgeler. Bu dönemde Ay, Güneş'in tam karşısında yer alır ve gökyüzünde en parlak halini alır.

Astrolojide Dolunay, duyguların yoğunlaştığı, farkındalıkların yükseldiği zamanlar olarak görülür. Uyku düzeninden enerji seviyelerine kadar çeşitli alanlarda etkileri olabileceği düşünülürken, bilim dünyasında bu etkilerin kesinliği henüz kanıtlanmamıştır.