Kütahya'da bir evin mutfağında çıkan yangın kontrol altında alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin mutfağında yükselen alevler paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:01

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Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde İ. Özdemir'e ait evin mutfağında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan duman çıktığını gören komşuların ihbarı üzerine yangın mahaline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutfaktaki yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen M. Özdemir Hisarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangın sonucu mutfakta hasar oluştu.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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