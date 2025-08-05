Mardin’de devrilen TIR alev aldı: Şoför yanarak hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen TIR alev aldı. Araçta sıkışan şoför Mehmet Çiftçi (50), yanarak yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 00:39

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsü Mehmet Çiftçi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin ardından TIR'ın motor kısmı alev aldı.

Çiftçi, araç içinde mahsur kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak TIR'da yapılan incelemede Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftçi'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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