Kule vincine çıkıp intihara kalkıştı! Eşi ve yeğeni ikna etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ailevi sorunlar yaşadığı öne sürülen bir şahıs, inşaat alanındaki kule vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen eşi ve yeğeni tarafından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrası şantiye şefiyle polis arasında çıkan gerginlik ise arbedeye dönüştü.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 01:34

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Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Tosya ilçesindeki bir otopark inşaatının kule vincine çıkarak intihara teşebbüs etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, polis şahsı ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra olay yerine gelen M.Ç.'nin eşi ve yeğeni, şahsı ikna ederek vinçten inmesini sağladı. M.Ç., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay sonrası polis, inşaatın şantiye şefini de ifadesi için polis merkezine götürmek istedi. Ancak şantiye şefi buna direnince, çevredeki bazı kişiler ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polis ekiplerine saldırıda bulunan bazı şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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