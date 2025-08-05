Konya'da parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir parkta bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek çıkan bıçaklı kavgada dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 00:32

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Olay, saat 23.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Seyis Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada R.K. isimli şahıs, M.B.A.'yı kalçasından bıçakladı. Olayda iki kişi daha hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.B.A., Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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