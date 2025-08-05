Samsun'da kan donduran cinayet! Evinin balkonunda tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırdı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde akşam saatleri evinin balkonunda oturan Erol A, Taner Deniz ve Tarık Acar’ı arasında tartışma yaşadı. Erol A. kavganın ardından tabancasını alarak tabancası ile Deniz ve Acar'a ateş açtı. Yaşanan olayda Deniz ve Acar hayatını kaybederken Erol A. ise silahıyla emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 01:35

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 21.00 sıralarında Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin balkonunda oturan Erol A., Taner Deniz ve Tarık Acar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erol A., tabancayla Taner Deniz ile Tarık Acar'ı vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Deniz ve Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Erol A., bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN