Aydın'da korkutan yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 14:06

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Alınan bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın; 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan yapılan müdahaleyle saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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