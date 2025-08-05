Yaşam

Kamyonetin kasasında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin kasasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Kamyonetin kasasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içindeki bir kamyonetin kasasında çıktı. Alınan bilgiye göre, kamyonet kasasında bulunan atık malzemeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar oluştu.

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