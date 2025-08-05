Kamyonetin kasasında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin kasasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:20

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Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içindeki bir kamyonetin kasasında çıktı. Alınan bilgiye göre, kamyonet kasasında bulunan atık malzemeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar oluştu.

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