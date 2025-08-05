Ayvalık’ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:32

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, satışa hazır 6 parça halinde toplam 18.44 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN