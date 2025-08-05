Avcılar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı

İstanbul Avcılar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Serhat Yücel, sıkıştığı otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:35

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü istikametine ilerleyen Serhat Yücel yönetimindeki 34 FJ 6360 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Serhat Yücel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ön koltukta sıkışan sürücü Serhat Yücel, itfaiyenin çalışması ile çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ilerleyen otomobilin refüje çıktığı ardından direğe çarptığı görüldü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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