Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi! Facia son anda önlendi | Zarar var mı?

Ayasofya Camii'ni geçen ay yakma girişiminde bulunan kişi aynı gün yakalandı. O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Almaçayır, “Yapılan ilk değerlendirmede 5 kez sinir hastalıklarına giriş-çıkış kaydı var. Her ihtimale karşı bağlantısı var mı yok mu bunların tamamı araştırılıyor. Aynı gün yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ayasofya'da zarar olup olmadığı merak edilirken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:45

Paylaş



ABONE OL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaklaşık 1 ay önce bir kişi, gece saatlerinde cami içerisinde kitap yakarak, halıyı tutuşturdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkan yangında alevler büyümeden söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Temmuz tarihinde saat 23.30 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cizre nüfusuna kayıtlı, kırmızı şapkalı bir adam yüzünü gizlemeye çalışarak camiye girdi. Bir sütunun dibindeki rahlelerin arkasına geçen şüpheli, kitap yakarak halıyı tutuşturdu. Şüpheli ardından camiden uzaklaşırken, bir kadın yangını fark etti. Cami imamı seslere koşup gelirken tutuşan halıyı çekerek yangının büyümesini engelledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan sonra şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine 5 farklı tarihte giriş kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYASOFYA'DA ZARAR VAR MI?

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2025 tarihinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yaşanan olay sonrasında cami içerisinde herhangi bir zarar meydana gelmemiştir.

Olayı gerçekleştiren şahsın görevliler tarafından hızlıca fark edilmesi sayesinde gerekli tedbirler zamanında alınmış, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan durum kontrol altına alınmıştır. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak özel durumu nedeniyle bir sağlık kuruluşunda müşahade altına alınmıştır."

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Almaçayır, "Yapılan ilk değerlendirmede 5 kez sinir hastalıklarına giriş-çıkış kaydı var. Her ihtimale karşı bağlantısı var mı yok mu bunların tamamı araştırılıyor. Aynı gün yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN