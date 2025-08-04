Zehir tacirlerine geçit yok: 48 kişi yakalandı

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 1 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 48 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 16:35

Paylaş



ABONE OL

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 28 Temmuz -3 Ağustos 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 44 olaya müdahale edilirken 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 18 adet sentetik ecza, 372 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 324 gram bonzai, 1.8 gram sukunk, 70 kök kenevir, 5,94 gram bonzai hammaddesi ve 25 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN