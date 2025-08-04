Katırlarını kurtarmak isterken kendisi de battı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su arayışına çıkan iki katır bataklığa saplandı. Hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mehmet Yöntem ise beline kadar bataklığa battı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hem Mehmet Yöntem'i hem de katırları kurtardı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 16:32

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Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'e bağlı Avşar Mahallesi yakınlarındaki Avşar Barajı çevresine su içmeye giden iki katır, baraj kenarındaki bataklığa saplandı. Katırlarının battığını fark eden Mehmet Yöntem, hayvanlarını kurtarmaya çalışırken kendisi de bataklığa saplandı. Beline kadar çamura gömülen Yöntem'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları koordineli çalışma sonucunda Mehmet Yöntem'i ve iki katırı sağ salim bataklıktan çıkardı. Sağlık ekipleri, olay sonrası kontrol amaçlı Mehmet Yöntem'e müdahalede bulundu. Yöntem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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