Karabük'te anız yangını kontrol altına alındı

Karabük’ün Eflani ilçesinde boş arazide çıkan anız yangını, yerleşim yerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 16:37

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Yangın, Osmanlar köyünde meydana geldi. Boş bir tarlada yakılan anız, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yerleşim yerine ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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