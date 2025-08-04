Balıkesir'de yangın ekipleri alarma geçirdi!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arazi yangını çıktı. İhbar üzer,ne olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 20:57

Paylaş



ABONE OL

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, yaklaşık 4 saattir devam eden yangında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN