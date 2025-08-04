Turizmin kalbi Antalya'da tarihi rekor! 3 Ağustos'ta 105 bini aşkın ziyaretçi
Turizm noktalarının en gözdesi olan Antalya'da rekor kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın tüm zamanlarda ulaştığı günlük rekor ziyaretçi sayısını geçtiğini duyurdu. Bakan Ersoy, Antalya'ya 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı ziyaretçinin havayoluyla giriş yaptığını belirterek "Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark oluşturuyor. Gururluyuz." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalya'nın tüm zamanlarda ulaştığı günlük rekor ziyaretçi sayısını geçtiğini duyurdu.
"GURURLUYUZ"
Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Antalya'dan yine gurur verici yeni bir rekor! Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark oluşturuyor. Gururluyuz."
TURİZMİN KALBİ ANTALYA
Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre, Antalya turizmde yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dikkatle izlediği merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle 2024 yaz sezonunda art arda kırılan rekorlar, sektörün istikrarını ve büyüme potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.