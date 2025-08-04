Kağıthane'de hatalı sollama yapan sürücü 10 araca birden çarptı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde 18 yaşındaki İranlı sürücü Aryan Norouz’un hatalı sollama yaptığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 8 motosiklet ve 2 araca çarptı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 12:12

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Kağıthane'de caddedeki araç trafiğini geçmek için süratli ilerleyen ve hatalı sollama yapan 18 yaşındaki İranlı sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, park halindeki 8 motosiklet ve 1 araca çarptıktan sonra elektrik direğini devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ortalık savaş alanına döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 MUC 200 plakalı otomobille caddede ilerleyen İranlı Aryan Norouz (18) bir otomobil sürücüsü, caddedeki yoğun trafik nedeniyle hatalı sollama yaptı. Kendi şeridine tekrar giriş yapmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarında park halinde bulunan 8 motosiklet ve 1 elektrikli otomobile çarptı.

10 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ortalık savaş alanına döndü. 10 aracın hasar gördüğü kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza sonrası caddede trafik yoğunluğu meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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