Otomobil yaya geçidinde duran araca çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde, yaya geçidinde duran bir otomobile arkadan çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 01:42

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Kaza, Çorum Caddesi üzerinde bulunan Selin Şahin Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi istikametinden meydan yönüne ilerleyen 06 S 8429 plakalı otomobilin sürücüsü Alisya Zuriye Ş., yaya geçidinde bir vatandaşa yol vermek için durdu. Aynı yönde seyreden Yasin Y. idaresindeki 19 AGE 106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki araca arkadan çarptı.

Kaza sonucunda, çarpan aracın sürücüsü Yasin Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Vahide Y. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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