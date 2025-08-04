Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 01:34

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Kaza, 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu Y.G. idaresindeki GQ 311 KR plakalı otomobil ile Z.A.Y. yönetimindeki 22 BA 109 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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