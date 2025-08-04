Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 10 bin 916 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 5 kruvaziyerle 10 bin 916 turisti ağırladı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 11:28

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Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Marella Explorer", Bermuda Adaları bayraklı "Celestyal Journey", Norveç bayraklı "Viking Sea", Panama bayraklı "MSC Divina" ve "MSC Fantasia" gemileri yanaştı.



Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 10 bin 916 yolcu indi.



Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

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