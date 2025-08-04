Ankara'da etkili olan sel tarlalarda hasar oluşturdu
Ankara'da dün etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışı sonrası birçok ilçede sel meydana geldi. Beypazarı ilçesinde ise birçok ekili tarlada mahsuller zarar görürken arazilerde hasar oluştu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen sağanak yağış sonrası, Kırbaşı Mahallesi'nde bulunan ekili arazilerde büyük hasar oluştu. Mahsul zarar görürken, ekili alanlar sel suları altında kaldı. Kırbaşı Mahallesi Muhtarı Osman Yurdakul, yetkililerden selden dolayı zarar gören tarlalara hasat tespit çalışması yapılmasını istedi.