Kahramanmaraş’ta polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2’si polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 23:13

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Kaza, Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Yanık Petrol Kavşağı'nda meydana geldi. Esat A. yönetimindeki 34 BGS 521 plakalı otomobil, seyir halindeki polis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Esat A. ile araçta bulunan Seher A. ve Adem Ö. yaralanırken, polis aracındaki iki memur da kazadan yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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