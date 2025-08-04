Amca yeğenini öldürdü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Giresun'un Bulancak ilçesinde, amca yeğen arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca Fevzi Güner, yanında bulunan tabancayla yeğeni Paşa Güner'e defalarca ateş ederek ölümüne neden oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bulancak'ta 10 gün önce ilçe meydanında meydana gelen olayda, amca Fevzi Güner ile yeğeni Paşa Güner arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi Güner, yanında bulunan tabancayla yeğeni Paşa Güner'e defalarca ateş ederek olay yerinde ölümüne neden oldu.
O anlara ait görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fevzi Güner'in yeğenine defalarca ateş ettiği görülüyor.
Olayın ardından polise teslim olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Fevzi Güner, ifadesinde cezaevinden izinli çıkan yeğeninin kendisinden para istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövmeye kalktığını iddia ederek, olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.