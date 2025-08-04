Yaşam

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik Boyabat ilçesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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