Adilcevaz'da arpa tarlasında yangın

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde çıkan anız yangınının sıçradığı 30 dönümlük arpa tarlası, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 15:14

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Aydınlar beldesi Gülistan Ovası bölgesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınması güçleşen alevler, çevredeki tarım arazilerine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine Aydınlar ve Adilcevaz belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, 4 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda otlak alan ve bazı tarımsal ekipmanlar zarar gördü.

Aydınlar Belde Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemenin başlatıldığını ifade eden Emen, yangın konusunda halkı da uyardı.

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