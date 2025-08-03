Yaşam

Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir anestezi gazı üretim tesisinde meydana geldi. Fabrika kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu.

NARKOZ GAZI TANKI PATLADI: 2 İŞÇİ ÖLÜ

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, fabrikada çalışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Patlamanın meydana geldiği fabrika (İHA)Patlamanın meydana geldiği fabrika (İHA)

Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN