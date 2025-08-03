Bingöl'de ilk bal sağımını gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:52

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (DHA)

"YILLIK 1445 TON BAL ÜRETİLİYOR"

Yumaklı, arıcılığın Türkiye'de en önemli tarımsal faaliyet konularından bir tanesi olduğunu belirtti. Bingöl'ün çok kaliteli ve marka olmuş bal ürünleriyle öne çıktığının altını çizen Yumaklı, "Türkiye'nin bal üretimiyle ilgili kabiliyetlerini, kaliteli üretimle ilgili potansiyelini geliştirmek için bakanlığımız tarafından çok farklı teşvikler ve destekler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye bugün dünyada kovanda 3'üncü sırada, bal üretiminde de 2'nci sırada yer alıyor. Bingöl de Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden bir tanesi. Kovanda 14'üncü sırada, bal üretiminde de 17'nci sırada. Bingöl, son 23 yılda kovan sayısını 4 kat artışla 179 bine çıkarmış durumda. Yıllık 1445 ton bal üretimi yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Bingöl balının başka önemli bir özelliğinin de Avrupa Birliği'nden tescil alan ilk ve tek bal olduğunu açıkladı. Bingöl Üniversitesi'nin tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite durumunda bulunduğunu aktaran Yumaklı, "Özellikle arı ve arı ürünleriyle alakalı çalışmaları bu yönde sektörün gelişmesiyle ilgili önemli bir vizyon ortaya koymuş durumda. Üniversitenin bu potansiyelinin Bingöl'deki arıcılık faaliyetleriyle ilgili arı ve arı ürünleriyle alakalı çok önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda sadece üniversitenin değil, elbette sektörün de üretime olan yatkınlığı ve kabiliyeti de her ikisinin birleşmesiyle beraber çok önemli bir kazancı ortaya çıkarmış durumda" diye konuştu.