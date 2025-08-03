Yaşam

Hatay'da park halindeki otomobil kundaklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde kundaklama sonucu çıkan yangının güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Hatay'da park halindeki otomobil kundaklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M'ye ait yabancı plakalı otomobilin 1 Ağustos'ta Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde kundaklanmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin park halindeki aracı ateşe verdiğini belirledi.

Olay yerine gelen ekipler kundaklama girişimine müdahale etti (AA)Olay yerine gelen ekipler kundaklama girişimine müdahale etti (AA)

Ekipler, yangını çıkaran zanlıyı gözaltına aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobili kundaklayan şüphelinin motosikletle uzaklaşması yer aldı.

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