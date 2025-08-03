Serinlemek için gölete giren adam boğuldu! Eşi son anda kurtarıldı
Denizli’nin Buldan ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren bir adam hayatını kaybetti. Onu kurtarmak için suya giren eşi ise boğulmak üzereyken çevredeki balıkçılar tarafından son anda kurtarıldı.
Olay, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kayaaslan ve eşi Samime Kayaaslan, piknik yapmak amacıyla Dımbazlar Göleti'ne gitti. Eşi piknik hazırlığı yaparken, serinlemek için suya giren İbrahim Kayaaslan bir süre sonra balçıklı zeminde batmaya başladı ve gözden kayboldu.
Eşinin suda kaybolduğunu fark eden Samime Kayaaslan, panikle suya girerek onu kurtarmaya çalıştı. Ancak o da akıntı ve balçık nedeniyle suya kapıldı. O esnada gölette bulunan amatör balıkçılar kadını fark ederek boğulmak üzereyken sudan çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette başlatılan su altı arama çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Yoğun çalışmalar sonucunda İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı ve göletten çıkarıldı.
Kayaaslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samime Kayaaslan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.