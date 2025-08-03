Serinlemek için gölete giren adam boğuldu! Eşi son anda kurtarıldı

Giriş Tarihi: 03.08.2025 05:05

Olay, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kayaaslan ve eşi Samime Kayaaslan, piknik yapmak amacıyla Dımbazlar Göleti'ne gitti. Eşi piknik hazırlığı yaparken, serinlemek için suya giren İbrahim Kayaaslan bir süre sonra balçıklı zeminde batmaya başladı ve gözden kayboldu.

Eşinin suda kaybolduğunu fark eden Samime Kayaaslan, panikle suya girerek onu kurtarmaya çalıştı. Ancak o da akıntı ve balçık nedeniyle suya kapıldı. O esnada gölette bulunan amatör balıkçılar kadını fark ederek boğulmak üzereyken sudan çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.