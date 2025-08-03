Çorum’da intihar girişimi! İnşaatın üst katına çıkan genç ekipler tarafından kurtarıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir inşaatın üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, ekiplerin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek güvenli şekilde indirildi.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 05:08

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Olay, Sungurlu Fen Lisesi yakınlarındaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.K. isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın üst katına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri P.K.'yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından genç, bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan P.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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