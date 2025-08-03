Kayseri’de feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, peş peşe iki aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 04:27

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Olay, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına, A.Ç. yönetimindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yere düşen kadının üzerinden, arkadan gelen M.Y. idaresindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında her iki araç sürücüsü de gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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