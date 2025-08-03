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Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek verdiği belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Hakim karşına çıkan 6 şahıstan 4'ü tutuklanırken 2'si ise sınır dışı edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

5 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETLİLİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde toplam 5 milyon 320 bin TL işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 zanlı ise sınır dışı edildi.

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