Yaşam

Hakkari'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kum taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Hakkari'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Gürkavak köyü Tokağaç mezrası yakınlarında meydana geldi.

HAKKARİ'DE KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonun kontrolden çıkarak uçuruma düşmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen araç içinde sıkışan şoförü çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun süren çalışmaların ardından şoförün cansız bedeni çıkarılarak, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.