Hakkari'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kum taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 18:34

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Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Gürkavak köyü Tokağaç mezrası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonun kontrolden çıkarak uçuruma düşmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen araç içinde sıkışan şoförü çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun süren çalışmaların ardından şoförün cansız bedeni çıkarılarak, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.