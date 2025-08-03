Kayseri’de acı olay! Komşuların şikâyeti gerçeği ortaya çıkardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir adam, evinde ölü bulundu. Olay, çevreyi saran kötü koku nedeniyle komşuların yetkililere ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 19:19

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Edinilen bilgilere göre, Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan 3 katlı binada ikamet eden E.A.'dan yaklaşık iki haftadır haber alınamıyordu. Son günlerde daireden yayılan ağır koku, apartman sakinlerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, daireye pencereden girerek içeriye ulaştı. Evde yapılan incelemede, E.A.'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. E.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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